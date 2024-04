Stiri pe aceeasi tema

- Sunt anchete de amploare la spitalul Sfantul Pantelimon din București, in urma unor acuzații privind moartea unor pacienți de la Terapie Intensiva. Aceștia ar fi primit tratament in doze mult sub necesar, ceea ce a dus la moartea lor, acuza medici din spital.

- Judecatorii au luat act ca mama fetitei ucise, Simona Monica Iftimovici, nu a dorit sa se constituie parte civila in dosar.Pe de alta parte, magistratii au decis ca Marcel Serbuc sa plateasca daune tatalui biologic al fetitei in cuantum de 80.000 euro, iar fratelui vitreg suma de 15.000 euro.Decizia…

- Vantul… schimbarii? Sectorul 2 cade la propriu: mai mulți copaci și stalpi s-au prabușit in ultimele ore. Primarul Mihaiu, absentVantul puternic de astazi din Capitala a produs panica și a creat numeroase pagube in mai multe zone din București. Unul dintre cele mai afectate sectoare din oraș a fost…

- Un barbat a fost filmat cum sare cu picioarele pe capota masinii fostei sale iubite si ii sparge parbrizul, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. ”La data de 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta…

- Expozitia de fotografie "Mesaje sapate in piatra" a Muzeului Municipiului Bucuresti, in care sunt prezentate cruci din piatra din Capitala care nu au caracter funerar, va fi vernisata, joi, 8 februarie, la Sectia de etnografie Casa Baniei a Muzeului Olteniei din Craiova.Potrivit organizatorilor,…

- Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei.Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul…