- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a reacționat, joi, la Digi24, in cazul spitalului Sfantul Pantelimon din București, unde o asistenta de la Terapie Intensiva a sustinut ca au murit 20 de pacienti in perioada 4-7 aprilie, dupa ce medicii de acolo au scazut doza unui anume tratament."Eu am indoieli…

