Un barbat a fost filmat cum sare cu picioarele pe capota masinii fostei sale iubite si ii sparge parbrizul, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. "La data de 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta de 36 […]