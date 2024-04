Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Pantelimon din Bucuresti, Bogdan Socea, a declarat, vineri, ca in urma analizei preliminare referitoare la situatia de la ATI unde au fost reclamate morti suspecte, nu au fost constatate date care sa ateste o viciere a tratamentului. “Conducerea Spitalului Sfantul Pantelimon colaboreaza…

- Președinta Colegiului Medicilor din București, Catalina Poiana, a declarat vineri, 11 aprilie, la Digi 24, ca familiile celor 19 pacienți decedați intr-un interval de patru zile la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala nu s-au adresat cu reclamații instituției pe care o conduce.„Nu am primit absolut…

- Colegiul Medicilor a anunțat și el ca a demarat o ancheta in coordonare cu Departamentul de Jurisdicție Profesionala. The post ANCHETA LA SPITALUL SFANTUL PANTELIMON Corpul de control trimis dupa decesele suspecte ale a 19 pacienți first appeared on Informatia Zilei .

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala. Totul, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. Totodata, Colegiul Medicilor…

- Scenariu macabru la spitalul Pantelimon din Capitala. Doi medici de la Terapie Intesiva sunt acuzati de directoarea de ingrijiri medicale ca au scazut intentionat dozele de medicament care ii ținea in viața, informeaza ObservatorNews.ro. Motivul? Sa se elibereze mai repede paturile. Intr-un interval…

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii va merge vineri dimineața la Spitalul „Sfantul Pantelimon”, unde 20 de pacienti si-ar fi pierdut viata in urma administrarii incorecte a unei substante, a anunțat joi ministrul Alexandru Rafila. El a precizat ca echipa de control de la Ministerul Sanatatii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a declarat ca va trimite Corpul de Control sa verifice informațiile privind un presupus val de decese suspecte la secția de Terapie Intensiva a Spitalului „Sfantul Pantelimon” din Sectorul 2 al Capitalei.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat pentru Antena 3 ca va trimite Corpul de Control sa verifice daca se confirma sau nu un val de morți suspecte la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Sf. Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, a transmis miercuri postul de televiziune.