- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- Florin a fost gasit in stare grava in vestiar, la cateva ore de cand a inceput munca. Chiar daca i s-a spus ca soțul ei a murit in urma unui infarct, femeia nu crede ca in aceasta varianta, iar Tanța susține ca exista lucruri pe care unele persoane de la locul de munca i le-ar fi ascuns.

- Florin se afla la munca in strainatate, acolo unde a și murit. Soția lui, Tanța, crede ca barbatul ar fi sfarșit in condiții suspecte. A fost gasit intr-un vestiar, la locul de munca și i-a spus ca, de fapt, a facut infarct.

- O persoana a fost arestata, iar in cazul altor doua instanta a decis masura arestului la domiciliu, dupa ce acestea au furat un seif din locuinta unui om de afaceri in care se aflau peste 200.000 de lei, zeci de mii de euro, dar si bijuterii din aur.De asemenea, alte doua persoane au fost retinute…

- Gheorghe susține ca are dovezi cu ajutorul carora poate demonstra in ce condiții era ținuta mama lui. Barbatul o acuza pe sora lui mai mica, Liliana, ca a urmarit doar sa puna mana pe avere și ca nu s-a ingrijit deloc de mama ei, pe care ar fi și batut-o.

- Dupa ce Marcela și-a acuzat cumnatul ca a ucis-o pe sora ei, o alta vecina face dezvaluiri șocante. Femeia susține ca știe mai multe detalii despre problemele dintre cei doi. Vecina spune ca a auzit de certurile dintre ei și ca Fanel a batut-o de mai multe ori, inclusiv in ziua in care a murit.

- Arghir, iubitul adolescentei, a rupt tacerea, dupa ce a fost acuzat, impreuna cu familia lui, ca iși exploateaza iubita. Tanarul spune ca, de fapt, fata și-a gasit liniștea alaturi de el, asta dupa ce, in trecut, a trait un coșmar din cauza tatalui.

