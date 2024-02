Stiri pe aceeasi tema

- Un martor cheie a aparut in ancheta cu privire la moartea Ginei, femeia de afaceri din Targu Mureș. Barbatul a vorbit cu Aurel, iubitul acesteia, și a aflat mai multe detalii, intr-un moment tensionat.

- Moartea ingrozitoare din care a trecut Gina ridica mai multe semne de intrebare. Familia ei il acuza pe iubitul ei, Aurel, deoarece barbatul a profitat de mai multe ori și ii cerea bani in mod constant. Sora victimei a facut mai multe declarații importante.

- La opt luni de la moartea Ginei, familia vrea sa se faca dreptate. Cele doua surori spun ca, in urma anchetei, nu s-au aflat detalii importante despre ceea ce s-a intamplat și ca nici nu s-ar fi facut audieri, dar principalul suspect și cel care a gasit-o fara suflare este chiar iubitul ei, Aurel.

- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- Apar noi informații in cazul dispariției lui Marian Balan. Profesorul din Valcea a plecat de acasa fara urma, chiar daca locuia intr-un cartier de lux, impanzit cu o mulțime de case și vecini. Mai multe informații ar fi fost ținute departe de public, dupa ce nimeni nu l-a mai gasit.

- Atac in stil mafiot la marginea municipiului Cluj-Napoca, unde un om de afaceri ar fi fost sechestrat și agresat de mai multe persoane care ar fi cautat sa obțina codul de acces la portofelul cu criptomonede al acestuia.

- Cazul romancei acuzata ca ar fi escrocat un italian s-a complica. Sergiu susține ca este un apropiat al Simonei Margaian și al lui Francesco Thiela și spune ca știe mai multe decat au povestit cei doi. De fapt, femeia il acuza ca este pus de fostul soț sa minta impotriva ei.

- Misterul morții lui Adrian Kreiner pare ca se complica pe zi ce trece. Chiar daca au fost identificați cei trei suspecți in cazul afaceristului din Sibiu, exista inca o mulțime de intrebari la care anchetatorii cauta raspunsuri.