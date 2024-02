Stiri pe aceeasi tema

- Costel susține ca fratele lui ar fi fost ucis și ca totul ar fi pornit de la o razbunare. Minel a fost gasit mort la 300 de metri de stana, la cinci zile de cand a disparut, in condițiile in care in zona respectiva s-au facut cautari.

- Vasile a murit in condiții suspecte in urma cu cațiva ani, iar fratele lui vrea sa afle ce i s-a intamplat barbatului, de fapt. Despre el se știe ca lucra la o stana de un an, acolo unde s-ar fi indreptat și in ziua in care ar fi cazut intr-un șanț.

- Au aparut noi informații cutremuratoare in cazul Anicai Panfile, tanara mama gasita moarta intr-un rau din Italia. Principalul suspect pentru crima, chiar fostul sau angajator, Franco Battaggia, supranumit ”Regele peștilor”, a fost arestat.

- Cosmin il acuza pe Duțu ca l-a jefuit și a dat foc pensiunii din Targu Jiu, in timp ce tanarul spune ca fiul patronului este cel care a pus la cale totul. Principalul suspect se apara, povestit ca in seara respectiva se afla impreuna cu prietenii lui, in cartier.

- Tanarul acuzat de familie ca le-a dat o lovitura de 300.000 de euro șocheaza! Duțu este pregatit sa demonteze toate probele pe care Cosmin le-ar avea impotriva lui. Iata noi detalii in cazul barbatului a carei casa a fost incendiata și a carei avere a fost furata!

- Apar noi detalii in cazul Doinei Jurca, tanara doctorița de 31 de ani din Galați, care a fost gasita injunghiata intr-un apartament din Franța. Logodnicul Doinei spune ca principalul suspect este un francez, care ar fi fost reținut

- Dupa ce Liliana a acuzat-o pe soacra ei ca vrea sa puna mana pe toate bunurile fiului, acum mama soțului ei raspunde acuzațiilor și susține ca baiatul ei a facut accident vascular cerebral din cauza soției, deoarece a mers in concediu fara el și ca i-ar fi luat banii.

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!