Stiri pe aceeasi tema

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Leo a fost dat disparut de parinți și s-a intors acasa dupa 12 zile in care familia nu a mai știut nimic de el. Ieri, tatal lui a mers impreuna cu tanarul sa depuna plangere, atunci cand ar fi fost luați amandoi la rost de polițiști pentru ca au chemat in comuna echipa Acces Direct și au vorbit despre…

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.

- Cazul profesorului disparut se complica tot mai mult. De soarta lui Claudiu Marian Balan nu se mai știe nimic de patru ani, dar exista mai multe declarații care susțin ca ar fi fost vazut in viața in aceasta perioada. Acces Direct a obținut marturia facuta de o verișoara la secția de poliție.

- Apar noi acuzații grave in cazul dispariției profesorului din Valcea. Publicul este rugat sa iși spuna parerea: daca barbatul mai este sau nu in viața. Ruda-vecina susține ca Anișoara minte. Cele mai noi declarații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un barbat este acuzat de familia lui Minel ca l-ar fi ucis pe cioban in vara anului trecut. Banuielile rudelor sunt intarite și de faptul ca barbatul și principalul suspect au avut un conflict in trecut, de aceea, Costel susține ca omul respectiv ar fi fost in stare sa ii faca rau.

- Cazul profesorului disparut din Valcea este tot mai complicat, iar Anișoara scoate noi probe la iveala. Fosta soție considera ca familia barbatului a vorbit cu el de pe un alt telefon și doresc sa o incrimineze pe aceasta, deoarece nu au o relație apropiata.

- Apar noi informații in cazul dispariției lui Marian Balan. Profesorul din Valcea a plecat de acasa fara urma, chiar daca locuia intr-un cartier de lux, impanzit cu o mulțime de case și vecini. Mai multe informații ar fi fost ținute departe de public, dupa ce nimeni nu l-a mai gasit.