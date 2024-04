Stiri pe aceeasi tema

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Imaginea care cutremura cazul profesorului de matematica disparut la aproape patru ani! Un barbat l-ar fi surprins la o biserica din Belciugatele. Noi detalii halucinante cu privire la ancheta care a pus pe har Romania.

- Cazul femeii moarte in curtea Spitalului Obregia continua cu noi informații! O angajata din spital, care locuiește foarte aproape de instituție, ar fi printre ultimele persoane care ar fi vazut-o pe Victoria. Iata ce ar fi facut in ultimele momente ale vieții sale!

- Viviana Sposub s-a impacat cu George Burcea dupa cateva luni de desparțire. Fosta prezentatoare de la Kanal D s-a intors in Romania și a anunțat ca iși dorește o familie.Anul trecut, dupa 3 ani de relație, Viviana Sposub și George Burcea au decis sa se desparta. Separarea lor a durat cateva luni, iar…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bechet au descoperit aproximativ 5 milioane de țigarete. In urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier condus de un bulgar s-a descoperi cantitatea de 4.720.000 de țigarete. Șoferul nu a putut prezenta documente de provenienta.…

- Situația nu este deloc roz pentru Anișoara, principala suspecta in cazul dosarului dispariției profesorului de matematica din Valcea. Florența, meditatoarea angajata chiar de ea, s-a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca.

- Dana ar fi fost ucisa in urma cu aproape cinci ani chiar de iubitul ei, dupa cum a declarat fratele femeii. In 2019, Dana avea 38 de ani și avea un copil de șapte luni, iar familia ei nu are nici in prezent liniște.