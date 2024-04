Stiri pe aceeasi tema

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Motivul pentru care iubita lui Madalin s-a imbracat in alb la inmormantarea tanarului. Noi dezvaluiri cu privire la tragicul accident din Olt, care a șocat Romania! Ce a marturisit o prietena a baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Este scandal intre familia lui Madalin, baiatul mort in accidentul din Olt, și Narcisa, fosta iubita a baiatului. Tanara i-a acuzat pe parinții lui ca nu i-au platit inmormantarea, dupa ce tatal sau a acuzat-o ca a strans donații pentru familia lui, pe care nu le-au primit de la ea.

- O femeie, in varsta de 29 de ani, din Crasna, Gorj, a fost amenințata ieri cu moartea, de catre fostul sau concubin, de 30 de ani, din comuna Bumbești-Pițic. Din cercetarile efectuate de polițiști, la fața locului, a reieșit faptul ca barbatul ar fi mers in comuna Crasna și, pe fondul geloziei, ar fi…

- Hoții fura bani prin metoda „Accidentul” cu ajutorul inteligenței artificiale. Telefoanele in miez de noapte, in care hotii se dau drept cineva din familie care a avut un accident si are nevoie de bani, vor deveni si mai credibile, potrivit playtech.ro.

- Amenințari cu moartea aduse oamenilor legii la 112! Un barbat din Argeș a sunat de mai multe ori la numarul de urgența și le-a spus operatorilor ca va omori mai mulți polițiști. Totul a pornit de la un incident in urma caruia barbatul a fost amendat de catre polițiști. Fosta lui concubina a decis sa-l…

