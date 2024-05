Primul cimitir ecologic din țara. Locurile se vor putea închiria pe 25 de ani Intr-un oraș din țara se va construi primul cimitir ecologic, care va avea o suprafața de 10.000 de metri patrați. Este vorba, mai exact, de Brașov, acolo unde investitor privat are un plan indrazneț. Primul cimitir ecologic din țara va fi situat in apropierea altor trei cimitire existente dintr-un mare oraș din Romania. De asemenea, […] The post Primul cimitir ecologic din țara. Locurile se vor putea inchiria pe 25 de ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

