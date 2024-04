Rujeola: Copiii mici nevaccinați şi femeile însărcinate nevaccinate au cel mai mare risc de complicaţii severe In legatura cu rujeola, copiii mici nevaccinati si femeile insarcinate nevaccinate prezinta cel mai mare risc de complicatii severe, deoarece aceasta boala reușește sa slabeasca sistemul imunitar, avertizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Specialiștii INSP reamintește ca rujeola este o boala care poate fi prevenita pin vaccinare. „Rujeola este o boala care poate fi prevenita prin vaccinare. Imunizarea prin vaccinare este cea mai sigura modalitate de a proteja copiii de aceasta boala potential periculoasa. Sunt necesare eforturi urgente de vaccinare pentru a opri transmiterea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

