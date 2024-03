INSP anunţă peste 800 de noi cazuri de rujeolă, într-o singură săptămână In ultima saptamama, INSP a raportat 825 de noi cazuri de rujeola la nivel național. Ele duc bilanțul total de 8.845 de cazuri raportate din 1 ianuarie 2023 pana in prezent. In aceasta perioada s-au inregistrat și noua decese, la persoane din județele Brașov, Giurgiu, Mureș și municipiul București. Cel mai recent caz este al unei fetiței de un an și doua luni, din județul Brașov, a decedat dupa ce s-a infectat cu rujeola de la sora sa, anunța Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP). Ea nu era vaccinata antirujeolic. Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat in judetele Brasov – 1.397,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 - 5 martie 2024, s-au confirmat 7.243 de cazuri de rujeola. In ultima saptamana s-au inregistrat 654 de cazuri noi. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat…

- Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat opt decese din cauza rujeolei.Cele 7.243 de cazuri confirmate cu rujeola au fost raportate in 40 de judete si in Bucuresti.Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat in judetele Brasov - 1.265 si Mures - 995 si…

- Aproape 400 de cazuri de rujeola confirmate in ultima saptamana la nivel national. Cele mai multe imbolnaviri din acest sezon au fost inregistrate in judetele Brasov si Mures. Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 21 ianuarie 2024, s-au confirmat…

- Institutul Național de Sanatate Publica informeaza ca in ultima saptamana au fost confirmate sute de cazuri noi cu rujeola. Clujul este in topul imbolnavirilor. Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 14 ianuarie 2024, s-au confirmat 3.353 de cazuri de rujeola,…

- Social Anul trecut, in Teleorman, au fost confirmate 25 de cazuri de rujeola ianuarie 5, 2024 10:16 Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in perioada 01.01.2023-31.12.2023, in Romania au fost notificate 2805 de cazuri…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca din cele 2.735 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, pana in data de 24 decembrie s-au inregistrat trei decese. Potrivit sursei, cei decedați sunt doi copii din județul Brașov, in varsta de șapte luni, neeligibili la vaccinare, și un adult de 35…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca din cele 2.735 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, pana in data de 24 decembrie s-au inregistrat trei decese, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit sursei, cei decedați sunt doi copii din județul Brașov, in varsta de șapte luni, neeligibili…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat miercuri ca din cele 2.735 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, in perioada 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, s-au inregistrat trei decese. Conform INSP, cei decedati sunt: doi copii, din judetul Brasov, in varsta de sapte luni, neeligibili la…