- Un reprezentant al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), dr. Odette Popovici, a atentionat joi, la o masa rotunda, despre hepatitele virale, asupra scaderii „ingrijoratoare, galopante” a acoperirii vaccinale in randul copiilor. Acesta a mentionat ca doar 52% dintre cei cu varsta de un an…

- Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat opt decese din cauza rujeolei.Cele 7.243 de cazuri confirmate cu rujeola au fost raportate in 40 de judete si in Bucuresti.Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat in judetele Brasov - 1.265 si Mures - 995 si…

- Social Anul trecut, in Teleorman, au fost confirmate 25 de cazuri de rujeola ianuarie 5, 2024 10:16 Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in perioada 01.01.2023-31.12.2023, in Romania au fost notificate 2805 de cazuri…

- Din fericire, in Salaj au fost confirmate doar doua cazuri de rujeola in ultima perioada, potrivit unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica. INSP a informat ca din cele peste 2.700 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, in perioada 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, s-au inregistrat…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca din cele 2.735 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, pana in data de 24 decembrie s-au inregistrat trei decese. Potrivit sursei, cei decedați sunt doi copii din județul Brașov, in varsta de șapte luni, neeligibili la vaccinare, și un adult de 35…

- Inca doua persoane au murit de rujeola, in Romania. Este vorba despre un bebelus de sapte luni din judetul Brasov, care nu putea fi inca vaccinat, si de un adult, de 35 de ani, din Bucuresti, care nu era vaccinat, anunta Institutul National de Sanatate Publica (INSP), citat de News.ro. In perioada 1…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), creșterea numarului de cazuri de rujeola s-a accelerat. In ultima saptamana sunt raportate 445 de noi imbolnaviri, reprezentand…