In saptamana 19 – 25 februarie, in Romania s-au inregistrat 2.781 de cazuri de gripa clinica. Gripa a cauzat, in aceasta perioada, patru decese. Gripa clinica este un fenomen raspandit la nivel național, cele mai multe cazuri fiind in municipiul Bucuresti, 464 de cazuri. Județul Cluj se afla pe locul doi din Romania la numarul de imbolnaviri, fiind inregistrate 261 de cazuri. Numeroase cazuri de gripa au fost inregistrate și in Brasov (214), Prahova (185) si Iasi (163), transmite Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Numarul total al cazurilor de infecții respiratorii: 95.217 In plus,…