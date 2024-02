Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INSP, au fost comunicate 14 decese noi confirmate cu virus gripal.In perioada 29 ianuarie - 4 februarie au fost raportate 135.870 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 36,5% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent…

- Potrivit INSP, au fost comunicate 14 decese noi confirmate cu virus gripal.In perioada 29 ianuarie - 4 februarie au fost raportate 135.870 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 36,5% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent…

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ”alerta epidemiologica” avand in vedere ca trei saptamani la rand s-a inregistrat o creștere a numarului cazurilor de gripa. INSP a informat, joi, ca saptamana 22 – 28 ianuarie a fost a treia saptamana consecutiva in care incidenta infectiilor respiratorii…

- Luiza Radulescu Pintilie Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca in saptamana 22 – 28 ianuarie 41,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Brasov, Constanta si Prahova, potrit Agerpres. De altfel, chiar in numarul de ieri al ziarului…

- Suntem la un pas de epidemia de gripa. Dovada datele oficiale din ultimele doua saptamani și faptul ca medicii spun ca numarul cazurilor de gripa va continua sa creasca. Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), intre 15 și 21 ianuarie, in țara noastra, gripa a provocat 18 decese,…

- Optsprezece persoane au murit in ultima saptamana din cauza gripei, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres. Conform INSP, in saptamana 15 – 21 ianuarie, au fost raportate 123.464 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat miercuri ca, in saptamana 1 - 7 ianuarie, 40% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Brasov, Constanta si Bihor, conform Agerpres.In aceasta perioada, au fost inregistrate 2.525 de cazuri noi de…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 27 noiembrie – 3 decembrie, 42,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Brasov, Bihor si Constanta, relateaza Rador Radio Romania.Saptamana trecuta, au fost inregistrate 1.171 de cazuri…