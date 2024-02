Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza creșterilor semnificative ale numaralui de infecții respiratorii, in ultimele trei saptamani, Ministerul Sanatații a anunțat ca țara noastra este sub stare de alerta epidemiologica, dar nu se vor impune nici un fel de restricții asupra populației. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis…

- "Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel de saptamani, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit fata de situatia de anul trecut. Am luat decizia acestei stari de alerta epidemiologica dupa ce se inregistreaza trei saptamani consecutive de depasire…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca in saptamana 22 – 28 ianuarie 41,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Brasov, Constanta si Prahova. In aceasta perioada, au fost inregistrate 1.943 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2…

- Suntem la un pas de epidemia de gripa. Dovada datele oficiale din ultimele doua saptamani și faptul ca medicii spun ca numarul cazurilor de gripa va continua sa creasca. Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), intre 15 și 21 ianuarie, in țara noastra, gripa a provocat 18 decese,…

- Optsprezece persoane au murit in ultima saptamana din cauza gripei, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres. Conform INSP, in saptamana 15 – 21 ianuarie, au fost raportate 123.464 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se…

- Intre 8 și 14 ianuarie, au fost inregistrate 6 decese provocate de gripa și 102.640 cazuri de infecții respiratorii: cu 26.3% mai puține,com parativ cu aceeași saptamana a sezonului precedent (139.255) și cu 41.1% mai multe, fața de saptamana anterioara (72.734). Institutul Național de Sanatate Publica…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca in saptamana 1 – 7 ianuarie au fost raportate 72.734 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 35% mai multe cazuri comparativ cu saptamana anterioara (53.870). In acelasi interval s-au inregistrat…

- Specialiștii spun ca, in ianuarie și februarie, se vor inregistra mai multe cazuri de gripa și alte infecții respiratorii virale sau bacteriene, una dintre cauze fiind sistemul imunitar al copiilor care ”s-a lenevit”. ”Lunile ianuarie și februarie vor insemna cazuri multe de gripa și alte virusuri…