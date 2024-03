Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat incetarea alertei epidemiologice de gripa, dupa ce numarul cazurilor a scazut. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat incetarea alertei epidemiologice de gripa, avand in vedere succesiunea a trei saptamani in care atat numarul total de cazuri, cat si intensitatea activitatii gripale au fost in scadere. Potrivit INSP, in perioada 26 februarie – 3 martie au fost comunicate sase decese noi confirmate cu virus gripal, scrie Agerpres.ro. In aceasta perioada au fost raportate 77.825 cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica,…