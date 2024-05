Peste 22.400 de ucraineni caută de muncă în România Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536), București (5.153), Ilfov (1.800), Brașov (1.459), Maramureș (1.491), Suceava (849), Galați (815), Cluj (695), […] The post Peste 22.400 de ucraineni cauta de munca in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

