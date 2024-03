Anihilarea unei puternice rețele de contrabandă cu țigări. Trei fabrici închise și emiterea a 50 de mandate de aducere In cadrul unei ample operațiuni a DIICOT Timișoara și IPJ Arad a fost anihilata o puternica rețea de contrabanda cu țigari și materiale pirotehnice. Trei fabrici ilegale au fost inchise. Sunt puse in executare peste 50 de mandate de aducere. Investigațiile au scos la iveala ca marfa era adusa din Cehia, Bulgaria și Ucraina. De asemenea, rețeaua facea contrabanda și cu materiale pirotehnice. Se fac 79 de percheziții domiciliare in Arad, Suceava, Dolj, Calarași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, Constanta și București. ”Cercetarile efectuate au reliefat ca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

