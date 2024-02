Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este acuzat de familia lui Minel ca l-ar fi ucis pe cioban in vara anului trecut. Banuielile rudelor sunt intarite și de faptul ca barbatul și principalul suspect au avut un conflict in trecut, de aceea, Costel susține ca omul respectiv ar fi fost in stare sa ii faca rau.

- Costel vrea sa afle adevarul despre moartea fratelui, care a fost gasit fara suflare in urma cu aproape un an. Barbatul susține ca, de fapt, Minel a fost ucis, iar mai apoi trupul a fost abandonat la 300 de metri de stana.

- Cosmin il acuza pe Duțu ca l-a jefuit și a dat foc pensiunii din Targu Jiu, in timp ce tanarul spune ca fiul patronului este cel care a pus la cale totul. Principalul suspect se apara, povestit ca in seara respectiva se afla impreuna cu prietenii lui, in cartier.

- Tanarul acuzat de familie ca le-a dat o lovitura de 300.000 de euro șocheaza! Duțu este pregatit sa demonteze toate probele pe care Cosmin le-ar avea impotriva lui. Iata noi detalii in cazul barbatului a carei casa a fost incendiata și a carei avere a fost furata!

- Liliana a trecut printr-o situație dificila cu familia soțului ei, dupa ce partenerul ei de viața a suferit un AVC, iar acesta sufera de mai multe probleme de sanatate. In perioada de recuperare, cumnatul Lilianei l-ar fi sechestrat pe acesta intr-un apartament și nu ar fi lasat-o sa il vada.

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- es la iveala detalii cutremuratoare despre Adrian, barbatul care a fost omorat chiar pe strada președintelui. Trei barbați au intrat peste el și l-a omorat iar modul de operare a ucigașilor pare desprinsa din filme. Iata ce a declarat prietenul afaceristului

- Ana a devenit mamica de la o varsta frageda și l-a cunoscut la 14 ani pe cel care i-a devenit soț. Ana a crescut intr-un centru de plasament, insa mai apoi s-a mutat intr-un apartament din Cluj-Napoca alaturi de partenerul ei. Cei doi au mers pe drumuri separate, dupa ce femeia a plecat de acasa, pe…