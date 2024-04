Stiri pe aceeasi tema

- Ana și primarul comunei in care locuiește sunt intr-un scandal de mai mulți ani. Barbatul i-ar fi facut mai multe avansuri, iar femeia le-ar fi refuzat, motiv pentru care au inceput problemele. Edilul incearca sa se razbune pe ea și le-ar fi interzis oamenilor legii sa se implice in aceste chestiuni.

- Cristian Popescu Piedone susține ca, in ciuda, amenințarilor și umilințelor la care a fost supus, acesta nu se va retrage din cursa și va merge pana la capat. Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone susține ca, la momentul actual este ”o presiune uriașa asupra mea și a familiei ”. La amenințarile…

- Primarul comunei Carligele, Ștefan Moscu, a anunțat ca iși va depune candidatura pentru un nou mandat. Edilul șef din Carligele precizeaza ca are sprijinul PSD, partid pe care il repreziunta inca de la primul mandat. „Doresc sa va anunț ca imi voi depune candidatura la alegerile din luna iunie 2024…

- Crima la stana? Se implinesc 7 ani de cand mama Victoria lupta pentru a-i face dreptate fiului sau care a fost gasit mort langa stana la care lucra. Barbatul fusese dat disparut, iar trupul neinsuflețit a fost gasit dupa aproape trei saptamani dupa ce autoritațile au fost alertate.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, dar nu ia in calcul sa se reinscrie in USR. Edilul a menționat ca „ar fi pacat” sa revina PSD la conducerea celui mai mare oraș din țara.

- In cursul zilei de ieri, patru elevi au ajuns la spital, cu rani usoare, dupa ce tavanul de la Scoala Gimnaziala din localitatea Loamnes, a cazut peste ei. Cum explica primarul incidentul. Edilul susține ca de vina pentru ce s-a intamplat ar fi curentul, dar și porumbeii.

- Primarul din Botosani, Cosmin Andrei, ar fi fost denuntat la DNA chiar de sotul candidatei pe care a ajutat-o cu subiectele pentru concursul de angajare si cu care edilul ar fi fost in „relatii apropiate”, se arata in ordonanța procurorilor prin care l-au plasat sub control judiciar.

- Un incident șocant a avut loc in Oradea, Romania, implicand acuzații reciproce de agresiune intre Danuț Marius Sferle, proprietarul casei de schimb valutar Sferle Leu, și Florin Copos, primarul comunei Dobrești (PNL). Altercația a avut loc in urma unei petreceri și s-a soldat cu ranirea ambilor barbați,…