Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, la Conferința organizata de Grupul de Rugaciune al Parlamentului, am promis ca voi sprijini ideea de a crea o capela in cladirea Legislativului. Modelul de leadership creștin, vizibil in Europa, a influențat major toate aspectele dezvoltarii celulelor sociale. Educație și cultura, organizare…

- Capela ortodoxa de la Palatul Parlamentului va fi sfintita, luni, de Patriarhul Daniel, la ceremonie urmand sa participe presedinții celor doua Camere ale Parlamentului, Nicolae Ciuca si Alfred Simonis, dar si premierul Marcel Ciolacu. Pe langa Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca si Alfred Simonis, la sfințire…

- Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane este așteptat sa sfințeasca noua capela din incinta Palatului Parlamentului, in cadrul unei ceremonii la care și-au anunțat participarea președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, precum și presedintele…

- Parlamentarii și-au facut capela și l-au chemat pe patriarh sa o sfințeasca. PF Daniel va oficia lunea viitoare ceremonia de sfintire a capelei ortodoxe de la Palatul Parlamentului. La initiativa presedintelui interimar al Camerei Deputatilor, Alfred-Robert Simonis, Biroul permanent al forului legislativ…

- Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 12 martie, dupa ce președintele Iohannis a anunțat ca va candida la șefia NATO, ca liberalii susțin demersul șefului statului și ca „este nevoie ca o asemenea funcție sa revina unui lider pro-occidental”, care a ocupat o funcție inalta…

- Seful Guvernului a participat, marti seara, la Gala CONAF - 'Women in Economy' alaturi de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, si de liderul Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu.Premierul si-a inceput discursul prin a-i multumi presedintei…

- Inițiat de președintele PNL, Nicolae Ciuca, la finalul lui 2022, proiectul prin care romanii din Spania vor primi cetațenie dubla intra in linie dreapta. La acel moment, premierul spaniol Pedro Sanchez anunța ca a fost creat un grup de lucru pentru recunoașterea dublei cetațenii, menționand ca in Europa…

- Președintele PNL , Nicolae Ciuca, a incercat sa-i mobilizeze pe liberali intr-un discurs ferm. El le-a spus ca nu exista alternativa la caștigarea alegerilor. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj ferm și mobilizator membrilor partidului in cadrul unei intalniri de conducere desfașurate…