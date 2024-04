Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a „uitat” sa declare la vama 71 perechi de incalțaminte de brand. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, urmare a verificarilor unui microbuz de model „Mercedes-Benz Sprinter”, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova.

- La data de 7 aprilie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe D.C. 28, in satul Izvoru Mare, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Potrivit IPJ Constanta, barbatul…

- Exportatorii de produse moldovenești vor beneficia de condiții comercial-economice mai bune pe piața statelor membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (EFTA). Ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și statele membre EFTA a fost aprobata de Executiv.

- Un ucrainean a incercat sa mituiasca un polițist de frontiera cu 100 de euro, pentru a „inchide ochii” la lipsa stampilei de intrare in Republica Moldova. Cazul a fost inregistrat la vama Leușeni- Albița.

- La data de 02.03.2024, in jurul orei 21:30 politistii din cadrul Politiei Orasului Macin au identificat in trafic un barbat, in varsta de 33 ani, din municipiul Braila, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918 din orasul Macin, iar in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit…

- Funcționarii postului vamal Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport , ce se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. In rezultatul controlului vamal in bagajul șoferului, dar și in diverse locuri din autoturism, au fost gasite, ascunse mai multe parfumuri. Documentata…

- Protestele fermierilor au erupt din nou in Republica Moldova, marcand prima incercare in masa de a atrage atenția asupra problemelor industriei agricole in anul 2024. Cu toate acestea, aceasta nu este decat a treia etapa a dramei care a inceput in vara anului trecut. De doua ori in trecut, fermierii…