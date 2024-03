Noile bombe ghidate ale Rusiei fac ravagii pe frontul ucrainean Rusia a inceput sa foloseasca o puternica bomba aeriana care a decimat apararea ucraineana și a inclinat balanța pe linia frontului, transmite CNN. A facut acest lucru transformand o arma de baza din epoca sovietica intr-o bomba ghidata, care poate lasa in urma un crater de cincisprezece metri lațime. Bomba este FAB-1500, in esența o […] The post Noile bombe ghidate ale Rusiei fac ravagii pe frontul ucrainean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

