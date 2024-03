Economia Ucrainei a crescut cu 5,3% anul trecut, in contextul in care Kievul și-a asigurat controlul asupra unui coridor de export din Marea Neagra și a obținut o recolta excelenta, in pofida atacurilor continue ale Rusiei cu rachete și drone și a ofensivei terestre din est. Produsul Intern Brut a crescut cu 4,7% in perioada […] The post Economia Ucrainei a crescut cu 5,3% in 2023, in condițiile razboiului cu Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .