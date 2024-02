Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 februarie a.c., presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 21 februarie 2024, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Evolutii…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru data de 21 februarie, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Ședinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii va avea loc miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care va avea loc pe 21 februarie, incepand cu ora 13,00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat pentru miercurea viitoare, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, a informat Administrația Prezidențiala.Pe ordinea de zi a CSAT sunt incluse subiecte referitoare la: Evoluții privind situația de securitate…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, miercuri, 21 februarie, la Palatul Cotroceni. In cadrul ședinței vor fi prezentate raportul CSAT pe 2023, dar și situația de securitate in zona Marii Negre, in contextul razboiului din Ucraina.

- Situația de securitate din regiunea Marii Negre și perspectivele de evoluție in perioada urmatoare le-au fost prezentate, marți, senatorilor și deputaților membri ai comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Parlamentul Romaniei de catre conducerea MApN.In cadrul intalnirii,…

- Intr-un caz cu accente demne de un scenariu de film, fostul medic clujean Rodica Ene, actualmente pensionara, a devenit victima unei inșelaciuni de proporții, platind suma de aproximativ 60.000 de euro taximetristului Aurelian Andrei Surd, care se dadea drept președinte al Consiliul Suprem de Aparare…

- Deblocarea proiectului de digitalizare a ANAF, care dispune de un buget de 100 milioane de euro, este prima și cea mai mare prioritate prezentata joi in ședința de Guvern de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Cu privire la atribuțiile Rasirom și ale SRI in aceasta digitalizare, Boloș a susținut ca…