Un rechin a fost filmat in Portul Constanta. Biologul Adrian Bilba a explicat ca acesta este inofensiv si nepericulos. Rechinul are 90 de centimetri, se hraneste cu pestisori, traieste pe fundul apei in zonele mai adanci si „nu ne deranjeaza cu nimic", spune biologul. Adrian Bilba a explicat ca acest rechin nu vine vara la