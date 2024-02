Stiri pe aceeasi tema

- Jaf eșuat in Berverly Hills, surprins de drona polițiștilor. Momentul in care un hoț este prins dupa ce jaful pe care incerca sa-l dea a fost sortit eșecului, alunecand intr-o piscina, informeaza CTVNews. Un hoț a fost filmat de o drona a politiei din Berverly Hills in timp ce a cazut de pe o scara…

- Primarul din Maguri Racatau, județul Cluj, Alexandru Livescu, a fost implicat intr-un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie. Victima accidentului produs de edil l-a filmat in timp ce manca zapada, cel mai probabil pentru a scapa de mirosul de alcool. O ancheta ampla are loc in urma unui incidentului…

- Un rechin a fost filmat in Portul Constanta. Biologul Adrian Bilba a explicat ca acesta este inofensiv si nepericulos. Rechinul are 90 de centimetri, se hraneste cu pestisori, traieste pe fundul apei in zonele mai adanci si „nu ne deranjeaza cu nimic”, spune biologul. Adrian Bilba a explicat ca acest…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o pensiune din Calimanesti, opt persoane si proprietarul reusind sa iasa din imobil, anunta ISU Valcea. Un angajat al pensiunii, aflat la mansarda, a fost gasit inconstient cu arsuri la maini, ulterior fiind declarat decedat. Un altul, venit sa ajute la…

- Primarița din Campulung, Elena Lasconi, a fost data in judecata de un fost angajat al primariei, dupa ce s-a plans, dupa preluarea mandatului, ca nu toți oamenii din instituția pe care o conduce iși fac treaba, unii dintre aceștia fiind “leneși” și „puturoși”. Mai mult, i-ar fi amenințat ca ii da afara…

- Un tramvai a deraiat intr-o intersectie din Timisoara dupa ce a fost izbit in plin de o masina. Accidentul a avut loc pe strada Preyer colt cu Iuliu Maniu. Garnitura care circula pe linia 9, aproape de miezul noptii, se retragea in depou cand a fost lovita si saltata de pe linie, informeaza Opinia Timișoarei.…

- Trei fete de 7, 11 si 13 ani au ajuns de urgenta la spital, intoxicate cu o substanta anti-paduchi, care le-a fost aplicata de propriile mame. Medicii de garda au anuntat Politia, iar agentii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. „In data de 24 decembrie 2023, in jurul orei 02.00,…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost dat in urmarire de poliție, pentru ca a fost cautat acasa și la Primaria și nu a fost de gasit. Cherecheș a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Conform unor surse judiciare, Catalin Cherecheș…