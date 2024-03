Stiri pe aceeasi tema

- Un fost angajat Boeing, director de control al calitații care și-a exprimat in trecut ingrijorarea cu privire la standardele de producție ale companiei, a fost gasit mort in camionul sau, in parcarea hotelului, scrie BBC.

- John Barnett a lucrat pentru Boeing timp de 32 de ani, pana la pensionare in 2017.In zilele de dinaintea morții sale, el a depus marturie intr-un proces impotriva companiei.Oficiali ai Boeing a spus ca firma e intristata de moartea lui Barnett. Barbatul, in varsta de 62 de ani, ar fi murit din cauza…

- Compania Domino’s Pizza a prezentat scuze publice dupa ce un angajat a fost filmat in timp ce baga degetul in nas și apoi in aluat. Filmarea a devenit virala pe rețelele de socializare. In imagini apare un barbat care framanta aluatul și, in timp ce rade, iși introduce degetul in nas. Apoi, el pune…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, luni, la Agentia Nationala de Integritate o sesizare care il vizeaza pe seful DNA Marius Voineag. ”In declaratia de avere, pe langa multe terenuri, multe apartamente, multe conturi, domnul Voineag a declarat o petrecere de botez cu daruri de 500.000 de lei,…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași, din cauza unor probleme cardiace. IPS Calinic, a a ajuns inițial la Spitalul Judetean Suceava, dar dupa ce a fost consultat, medicii au decis sa il transporte la Institutul de Boli Cardiovasculare din…

- Atac la o casa de amanet din Capitala. Un barbat mascat l-a stropit cu benzina pe un angajat. Incidentul șocant a avut loc in Dristor, in interiorul unei case de amanet. Un barbat mascat, care a intrat in agentie cu un bidon de doi litri in mana, a stropit ghiseul cu lichidul din sticla, lichid […]…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, care demisionat in contextul scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la frontiera intr-o mașina furata. Totul s-a intamplat ieri seara la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni/județul Iași. In jurul orei 20.30, s-a prezentat la verificarile de frontiera,…

- Salvamontistii au intervenit in ultimele 24 de ore pentru recuperarea de pe munte a 22 de persoane, sase dintre acestea necesitand transportul la spital, potrivit datelor transmise duminica de Dispeceratul National Salvamont. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 22 apeluri…