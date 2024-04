Un angajat de la Protecția Copilului, reținut. Cât a cerut pentru a grăbi adoptarea unui copil Un angajat de la DGASPC Dolj a fost reținut pentru trafic de influența. Barbatul este suspectat ca a primit 4.500 de euro mita pentru a urgenta adoptarea unui copil. „Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul […] The post Un angajat de la Protecția Copilului, reținut. Cat a cerut pentru a grabi adoptarea unui copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

