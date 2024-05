Legea pensilor va suferi modificari. Acest lucru va fi posibil datorita unui proiect depus la Senat. Schimbarile ii vizeaza pe cei mai defavorizați dintre beneficiarii sistemului public de pensii, agricultorii, care ar putea avea pensiile dublate. Proiectul depus la Senat prevede ca agricultorii sa aiba pensiile dublate. Astfel, noua propunere depusa la Senat ar viza schimbarea prevederilor […] The post Ce romani ar putea avea pensiile dublate appeared first on Puterea.ro .