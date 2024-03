Stiri pe aceeasi tema

- In timpurile actuale, tehnologia a devenit un instrument indispensabil pentru comunicare și desfașurarea activitaților profesionale, cu platforme precum Zoom oferind posibilitatea de a organiza ședințe și intalniri online. Cu toate acestea, folosirea acestor mijloace digitale poate aduce uneori situații…

- Adrian Codreanu, consilier local al Primariei Brasov din partea PNL, a fost vazut de colegi și de cetațenii care urmareau live ședința unei comisii de specialitate in timp ce statea pe toaleta, scrie brașov.net.

- Un tanar care a fost filmat in timp ce sta agatat de portiera unui autoturism care se deplaseaza pe o strada din Brasov. El a fost identificat si amendat dupa ce o persoana a trimis imaginile Politiei. Intr-o postare pe Facebook, politistii le recomanda celor care vor sa faca „experimente” de acest…

- Inspectoratul Școlar din Satu Mare a declanșat o ancheta in cazul unui profesor de matematica de la Liceul Teoretic Carei acuzat ca face meditații particulare cu elevii de la clasa. Profesorul Traian Tamaian a fost fotografiat in timp ce preda acasa in fața unui grup de elevi inghesuiți pe holul unei…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la sediul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui, in camera serverelor. Pompierii au intervenit de urgența, incendiul riscand sa se extinda și la etajul 1, unde se afla arhiva CAS Vaslui, o camera plina cu documente importante și dosare vechi. „La sosirea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca a promis ca va face din reforma aparatului bugetar una dintre prioritatile acestui mandat si este cea mai ambitioasa reforma a aparatului bugetar din ultimii 30 de ani, el precizand ca procesul de reorganizare a ministerelor si institutiilor…