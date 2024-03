Dupa ce o drona militara s-a prabușit joi in Insula Mare a Brailei, sambata seara, in jurul orei 22:00, un cetațean a surprins imagini cu un al doilea obiect zburator asemanator care survola zona de case din Centrul Vechi, in apropierea Gradinii Mari din orașul Braila. Acesta a declarat pentru debraila.ro ca a sunat imediat […] The post VIDEO. A alta drona deasupra Brailei. Un cetațean a filmat-o și a sunat la 112, dar oamenii legii l-ar fi intrebat „daca a fumat ceva” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .