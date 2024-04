Stiri pe aceeasi tema

- Scandal-monstru cu iz electoral, duminica, in comuna sibiana Bradeni, unde candidatul PSD la Primarie, Dan Braga, a fost atacat cu biciul dupa ce a folosit o drona pentru a filma casele familiei primarului in exercițiu. Situația a escaladat rapid atunci cand fratele primarului s-a apropiat de locul…

- Frate, frate, pana la …Primarie. Doi frați candideaza la aceeași primarie, dar din partide diferite. Unul la PSD, altul la PNL. Mihai Apostu este primarul comunei vasluiane Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul liberalilor pentru…

- Dupa ce o drona militara s-a prabușit joi in Insula Mare a Brailei, sambata seara, in jurul orei 22:00, un cetațean a surprins imagini cu un al doilea obiect zburator asemanator care survola zona de case din Centrul Vechi, in apropierea Gradinii Mari din orașul Braila. Acesta a declarat pentru debraila.ro…

- UPDATE: Ministerul Apararii a anunțat ca elemente ale unei posibile drone au fost identificate in Insula Mare a Brailei. „In seara zilei de 28 martie 2024, au fost identificate fragmente care par a proveni de la un dispozitiv aerian (drona), pe un teren agricol din Insula Mare a Brailei. Ministerul…

- Un tanar care a fost filmat in timp ce sta agatat de portiera unui autoturism care se deplaseaza pe o strada din Brasov. El a fost identificat si amendat dupa ce o persoana a trimis imaginile Politiei. Intr-o postare pe Facebook, politistii le recomanda celor care vor sa faca „experimente” de acest…

- Jaf eșuat in Berverly Hills, surprins de drona polițiștilor. Momentul in care un hoț este prins dupa ce jaful pe care incerca sa-l dea a fost sortit eșecului, alunecand intr-o piscina, informeaza CTVNews. Un hoț a fost filmat de o drona a politiei din Berverly Hills in timp ce a cazut de pe o scara…