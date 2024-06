Bogdan Stan, candidatul USR la funcția de primar al comunei Sinești din județul Iași, a fost surprins dormind intr-un șanț, la primele ore ale dimineții. Bogdan Stan a fost filmat intr-o stare avansata de ebrietate. Surprinși de acest comportament al candidatului USR niște consateni l-au filmat și au trimis inregistrarea publicației Dezvaluirea. In comuna s-a […] The post Candidat la primarie, beat mort intr-un șanț, la prima ora a dimineții. Dupa incident, și-a dat demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .