Primarul din Cernavodă, bătut pe stradă de un preot ajutat de o femeie Primarul din Cernavoda, Liviu Cristian Negoița, acuza un preot ca l-ar fi agresat fizic in timp ce mergea spre domiciliu. Mai mult, edilul susține ca fața bisericeasca a fost ajutata in timpul scandalului și de o femeie. „Alaltaseara, la ora 21:15, am plecat din primarie, in drum spre casa, unde locuiesc la 300m distanța, iar […] The post Primarul din Cernavoda, batut pe strada de un preot ajutat de o femeie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un preot din Cernavoda l-ar fi agresat fizic pe primarul orașului, Liviu Negoița (PNL), la ceas de seara. Omul bisericii ar fi fost surprins cu amanta sa. Edilul Liviu Cristian Negoița a dezvaluit ca agresiunea a avut loc pe strada, in timp ce se intorcea spre domiciliu.

