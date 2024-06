Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a obtinut al doilea mandat in urma alegerilor de duminica, respinge din nou idea unei candidaturi la alegerile prezidentiale, afirmand ca doreste sa se concentreze pe problemele Bucurestiului si declarand ca-si doreste si al treilea mandat, relateaza…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat al PUSL la Primaria Capitalei, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu se retrage din cursa pentru Primaria Capitalei. ”Imi pare rau pentru familia mea, pentru copiii si nepotii mei care au fost hauituiti, batjocoriti. Imi pare rau pentru…

- Bucurestenii au de ales, in 9 iunie, intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Firea a facut o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar si…

- Atat primarul general in funcție, Nicușor Dan, cat și contracandidatul sau, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, considera ca un alt candidat al alianței PSD-PNL desemnat acum, nu are șanse și nici timp sa mai urce in procente. Nicușor Dan a declarat la Digi 24 ca orice nou candidat ar intra…

- Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre bucuresteni ar vota cu actualul primar general, 41,1% cu Cristian Popescu Piedone, iar 10,01% cu Catalin Cirstoiu, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat la comanda candidatului independent la Primaria Capitalei, Nicusor Dan. Daca duminica…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…

- Candidatul la Primaria Capitalei Cristian Popescu Piedone a lansat, vineri, la Consiliul Național PUSL, un nou atac la adresa actualului primar general, Nicușor Dan. „Politica in Primaria Capitalei nu va mai exista” dupa 9 iunie, a avertizat Piedone. „Cel care este astazi in funcție, vine acum 4 ani…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, i-a retras, marti, principalele atributii executive ale viceprimarului general al Bucurestiului, liberalul Stelian Bujduveanu. Edilul a motivat ca PNL a decis sa formeze o alta majoritate cu PSD, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care „nu se mai potriveste…