Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au stabilit – in urma cercetarilor efectuate – ca atat șoferul betonierei cat și conducatorul autoutilitarei implicați in accidentul mortal produs in aceasta... The post Șoferii implicați in accidentul mortal produs intre Arad și Horia nu au consumat alcool. Ce au mai stabilit polițiștii…

- Noi SANCȚIUNI pentru șoferii prinși bauți sau drogați la volan: Inchisoare și 10 ani fara permis de conducere Noi SANCȚIUNI pentru șoferii prinși bauți sau drogați la volan: Inchisoare și 10 ani fara permis de conducere Noi sancțiuni drastice urmeaza sa intre adoptate pentru șoferii care sunt prinși…

- Proiectul de lege care ii lasa pe șoferi 10 ani fara permis, daca sunt prinși bauți sau drogați la volan, urmeaza sa ajung la vot final. De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente. Doar in ultimele luni, zeci de șoferi bauți și drogați au provocat tragedii pe șosele. Un […]…

- Noi sancțiuni drastice pentru șoferii care sunt prinși bauți sau drogați la volan in Romania. Proiectul de lege a fost amanat cateva luni la rand și urmeaza sa fie votat astazi in Camera Deputaților.De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente.

- Proiectul de ordonanța referitor la filmarile video in trafic intra din nou in dezbatere publica, in aceasta saptamana, anunța Digi 24 . Acesta propune amenzi usturatoare inclusiv pentru șoferii care comit ilegalitați sau agresiuni in trafic și sunt filmați de alți șoferi, cu un mobil sau o camera de…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania. Conform noilor reglementari din Codul rutier, aceștia pot ramane fara permis de conducere foarte ușor, daca sunt identificate nereguli. In funcție de starea lor de sanatate, pot deveni pietoni. Cum pot ramane șoferii fara permis O noua propunere legislativa…

- Politistii rutieri au retinut 660 permise de conducere, dintre care 55 pentru consum de alcool si 14 pentru consum de droguri, intr-o singura noapte. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței in trafic, fiind constatate 106 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Totodata,…