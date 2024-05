Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant la Cernavoda. Un preot și o femeie, despre care se presupune ca este amanta sa, l-au luat la bataie in plina strada pe primarul orașului. Cei doi l-au așteptat pe edil la 300 de metri de primarie, unde l-au atacat cu pumnii și picioarele.

- Preotul Florian Barbulescu din Cernavoda este in mijlocul unui scandal dupa ce in presa locala au aparut imagini in care omul Bisericii l-a agresat fizic pe strada pe primarul localitații in timp ce acesta se deplasa catre casa.

- In Baia Mare, am mai spus-o și o spunem iara, nu mai este sigur sa locuiești. Poți fi atacat in plina zi de indivizi dubioși, care incearca sa faca rost de bani pentru droguri sau pacanele. Astazi, 20.03.2024, la ora 16.28, poliția municipiului Baia Mare a fost sesizata ca pe Bulevardul Regele Mihai…

- Potrivit martorilor, individul i-a distrus femeii telefonul, apoi a inceput sa o loveasca pana cand aceasta a cazut la pamant. Cațiva oameni aflați in zona i-au sarit acesteia in ajutor. Polițiștii au fost chemați de urgența la fața locului, iar victima le-a marturisit ca barbatul a amenințat-o in urma…

- De Dragobete polițiștii din Baia Mare erau sesizați de catre o femeie, prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgențe 112 despre faptul ca a fost agresata fizic in plina strada. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca apelanta de 25 de ani, ar fi fost agresata fizic, de catre…