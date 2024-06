Dorel, așteptat la Alba. O primărie anunță cetățenii că e posibil să spargă accidental o conductă de apă Primaria orașului Zlatna, din județul Alba, a anunțat ca este posibil sa avarieze accidental o conducta de apa. Drept urmare, reprezentanții administrației locale transmit ca apa potabila ar putea fi intrerupta, iar ulterior, la robinete va curge apa tulbure. ”Va informam ca in cursul zilelor urmatoare, datorita lucrarilor de reabilitare a DC78 (șoseaua de centura), […] The post Dorel, așteptat la Alba. O primarie anunța cetațenii ca e posibil sa sparga accidental o conducta de apa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

