- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a anunțat astazi, la deschiderea Expoziției Internaționale Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2024, o serie de masuri ambițioase pentru revitalizarea industriei naționale de aparare. In contextul geopolitic actual, marcat de conflictul din Ucraina și de cerințele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Sistemul Patriot operational in Romania este indispensabil, iar discutia privind cedarea unei astfel de baterii catre Ucraina va fi analizata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a declarat, marti, la Brasov, ministrul Apararii, Angel Tilvar. „Nu a spus nimeni ca trebuie sa o dam (o baterie…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Infiltrarea printre refugiații ucraineni, penetrarea instituțiilor și a rețelelor de comunicații, culegerea de informații despre sprijinul pentru Ucraina sunt doar cateva dintre „ocupațiile“ serviciilor de spionaj rus in Romania. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a prezentat raportul pe activitate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum și ca a inceput o reforma in acest domeniu. El a dat insa asigurari ca nu este vorba despre „dat oameni afara”. Conform statisticilor, in 2004 salariilor bugetarilor erau 15 miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- Un raport oficial al NATO arata ca Romania a cheltuit pentru aparare in 2023 1,6% din PIB, mai puțin decat limita obligatorie de 2% din PIB și chiar mai puțin decat media celor 30 de state membre de 1,73%. Bugetul Romaniei pentru aparare s-a ridicat in 2023 la 5,6 miliarde de dolari. In vara lui […]…