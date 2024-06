Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Romania a furnizat, sambata și duminica, energie electrica Ucrainei in regim de urgența, dupa ce rețeaua naționala de electricitate din statul vecin a fost afectata de bombardamentele rușilor. Alaturi de Romania, Polonia și Slovacia au intervenit prin exporturi de curent electric pentru a acoperi consumul…

- General polonez: NATO ar trebui sa intervina impotriva rachetelor indreptate spre Polonia și Romania.Generalul polonez Waldemar Skrzypczak a facut apel la NATO sa ia masuri ferme impotriva rachetelor care vizeaza Polonia și Romania. Polish General Waldemar Skrzypczak,NATO should warn Putin that it will…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care este modificat Codul Rutier, numele sub care este cunoscuta OUG 195/2002. Proiectul este unul vast, cu modificari substanțiale legate in special de creșterea gradului de siguranța a circulației rutiere…

- Senatorii PSD si PNL au votat in comisiile de specialitate mentinerea ”taxei pe boala”, introdusa de Guvernul Ciolacu, prin ordonanta de urgenta, la sfarsitul anului trecut, anunta USR. ”Senatorii PSD si PNL din Comisia de buget-finante si din Comisia de munca si protectie sociala au adoptat azi un…

- Romania este in plin proces de aderare la OCDE, iar una dintre reformele cerute de catre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica este scurtarea concediului pentru creșterea copilului. Astfel, mamele s-ar putea sa primeasca o veste proasta intrucat concediul pentru creșterea copilului s-ar…

- Investitorii romani au castigat anul trecut 170 de milioane de dolari din criptomonede. Țara noastra se numara printre cele care au obtinut cele mai mici venituri din cripto. Conform unei analize realizate de Chainalysis, Romania se numara printre tarile care au obtinut printre cele mai mici venituri…