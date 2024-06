Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier 2024, cu adaugirile și modificarile de rigoare, prevede in mod explicit in ce condiții un șofer poate ramane fara permisul de conducere. In aceste condiții, este la fel de important de știut de unde ridici permisul auto daca ti-a fost suspendat, dar și tot ce trebuie sa stie soferii despre…

- Regele Charles al III-lea a cedat prințului William o importanta funcție militara de conducere. Este vorba despre poziția de colonel-șef al Corpului Aerian al Armatei. Ceremonia a avut loc luni.

- Un barbat din Alba Iulia, dar stabilit in Germania, a fost condamnat la 4 luni și 20 de zile de inchisoare, dupa ce a mers la poliție sa iși reinnoiasca permisul fals cumparat de pe Facebook. Barbatul achiziționase permisul in anul 2020, cand se afla in Germania. La un moment dat, a gasit un anunț pe…

- A venit momentul sinceritații! Nicolae Guța le-a dezvaluit fanilor sai ca locuiește, de fapt, intr-o baraca! Manelistul a filmat locul in care iși petrece timpul și a explicat de ce nu poate sa stea in vila de lux despre care se credea ca este locuința lui. Iata ce s-a intamplat.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au mers pe urmele vedetelor și au surprins mai multe imagini interesante. De la momente romantice, la cele mai familie sau obiceiurile zilnice, va punem la curent cu personajele preferate din showbizul romanesc. De aceasta data, prințișorul…

Un barbat din Alba Iulia a fost condamnat la 4 luni și 20 de zile de pușcarie, pentru complicitate la fals in legatura cu permisul...

- O poveste demna de recordurile neinfricate ale drumurilor: Un locuitor din Arad a incercat de nu mai puțin de 59 de ori sa obțina permisul de conducere, dar s-a impiedicat mereu la proba teoretica. Nu vom știi cum se descurca in trafic, dar este clar ca este un adevarat maestru al perseverenței și optimismului.…

Acesta a primit o amenda de 3.300 de lei și i s-a suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile