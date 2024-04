Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile politice din județul Timiș ating cote alarmante intr-un conflict acerb intre Consiliul Județean și Prefectura, in legatura cu distribuirea fondurilor vitale pentru primarii. Tensiunile dintre Consiliul Județean Timiș condus de Alin Nica și Prefectura sub conducerea lui Mihai Ritivoiu au atins…

- Alin Nica, președintele CJT, acuza Prefectura Timiș ca tergiverseaza procesul in care a contestat modul de alocare a banilor din fondurile de echilibrare, respectiv banii pentru drumuri de la Consiliul Județean. In acest fel se dorește intarzierea alocarii banilor, prilejul fiind folosit de PSD ca…

- Acuzațiile lansate, miercuri dimineața, de Alin Nica, actualul șef al CJ Timiș, de presiuni ale PSD la adresa participanților la o presupusa dezbatere despre regionalizare, programata in paralel cu ședința de guvern, tot la Palatul Administrativ, la o alta sala, au fost aspru condamnate de Alfred Simonis,…

- Razboiul dintre Alin Nica si Alfred Simonis continua in contextul in care la Bucuresti au loc negocieri PNL-PSD despre sustinerea comuna a lui Nicolae Robu la Primaria Timisoara si o lista comuna la Consiliul Local, in timp ce Alfred Simonis sa fie candidatul comun pentru fotoliul de sef CJ Timis si…

- Continua razboiul dintre Consiliul Județean Timiș și Prefectura Timiș. Marul discordiei il reprezinta cele doua hotarari ale CJT prin care administrația județeana a repartizat sume catre primarii.

- PSD Timis considera ca singurul care trebuie sa-si dea demisia in urma scandalului privind impartirea banilor de catre Consiliul Judetean este Alin Nica, presedintele acestei institutii. Reactia PSD vine dupa ce mai multi primari PNL au protestat la Prefectura Timis, solicitand ulterior demisia prefectului…

- Peste 64 milioane de lei destinați județului, blocați de prefectul de Timiș, acuza președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Fondurile repartizate primariilor timișene pentru susținerea programului de dezvoltare și de infrastructura locala, alaturi de sumele alocate drumurilor comunale și…