- PNL Timiș și-a desemnat oficial candidații: Alin Nica la CJT, Nicolae Robu la Primaria Timișoara. La alegerile locale, PNL Timiș va merge pe liste proprii. Comitetul Director Județean al PNL Timiș s-a reunit in aceasta dupa-amiaza pentru a stabili principalele...

- Miron Mitrea comenteaza in termeni duri scandalul PSD - PNL din Timiș. Acesta spune ca PSD și PNL vor imparți funcțiile de la Primaria Timișoara și CJ Timiș. Asta inseamna, practic, ca PNL va merge in cursa cu Nicolae Robu, așa cum arata sondajele, iar PSD ar urma sa decida un candidat pentru CJ Timiș.…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Covasna, despre primarii si viceprimarii PNL din Timis care vor candida din partea PSD si daca acest lucru nu duce la tensiuni in coalitie. „O sa stam de vorba in coalitie in urmatoarea saptamana sa vedem exact ce se intampla.…

- ”Felul in care presedintele PSD Timis intelege sa inceapa colaborarea stabilita zilele trecute la Bucuresti depaseste limita unei politici decente. Deputatul Simonis, sub amenintarea candidaturii la Consiliul Judetean Timis, a prezentat de-a valma primari, viceprimari si cam orice alta persoana dispusa…

- Ruptura ”electorala” dintre PSD și PNL in Timiș pare sa fie totala. Dorința lui Alin Nica de obținere a susținerii social-democrate pentru un tandem exclusiv liberal la posturile de șefi la Primaria Timișoara și la Consiliul Județean Timiș este catalogata de Sorin Grindeanu ca fiind ”vise”. Social-democrații…

- In a doua parte a interviului cu viceprimarul Ruben Latcau, despre relatiile sale cu primarul Dominic Fritz, angajatii institutiei si consilierii locali. Daca doi fosti directori ai primariei au avut PUZ-uri de milioane, un angajat si-a ridicat un bloc. Cum ii caracterizeaza intr-un cuvant pe Dominic…

- PSD Timiș trece și el prin mari dileme, de vreme ce lunilea astea ar cam trebui și danșii sa-și stabileasca candidatul pentru Primaria Timișoara. Categoric, ar trebui ei sa-și stabileasca și alesul pentru Consiliul Județean Timiș, dar acolo e o treaba mult mai complicata și care da dureri de cap președintelui…