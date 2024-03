Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații ”transpirate” din ședința coaliției PSD – PNL, cele doua partide au decis sa aplice in Timiș soluția deja adoptata, cu un candidat comun, atat la Primaria Timișoara, oferit de PNL prin Nicolae Robu, dar și la șefia CJT, cu un candidat social-democrat. In concluzie, Alfred Simonis…

- Liderii coaliției de guvernare au decis, in ședința de luni, algoritmul de imparțire a candidaturilor pentru primarii de municipii conduse de USR. In județul Timiș (primar Dominic Fritz), candidatul la Primaria Timișoara va fi desemnat de PNL, iar candidatul la șefia CJ va fi desemnat de PSD. Variante…

- Aflat in conflict deschis cu conducerea centrala a partidului din care face parte, Alin Nica spune ca in trecut i s-a sugerat sa candideze la Primaria Timișoara, dar și sa lanseze atacuri murdare impotriva ”dușmanului” Alfred Simonis, respectiv a lui Nicolae Robu, dar a refuzat un asemenea comportament.…

- Scandalul liberalilor din Timiș este departe de a fi incheiat, iar cel care a pus gaz pe foc este un deputat apropiat de un baron PNL. Liderul organizației PNL Timiș, Alin Nica, nu mai poate candida pe lista partidului pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean din cauza faptul ca s-a…

- Liderii centrali ai PSD și PNL au decis ca in județele unde USR deține puterea sa candideze pe liste comune. La prima vedere, ecuația parea simpla, dar aceasta s-a complicat rau de tot și a generat un adevarat taifun in teritoriu. In Timiș situația este cea mai tensionata. USR are primaria Timișoara…

- Filiala Timiș continua sa dea dureri de cap liderilor PNL. DUpa ce la nivel de coaliție s-a stabilit ca PSD și PNL vor avea candidați comuni la algerile locale, mai exact Nicolae Robu la Primaria Timișoara și Alfred Simonis la Consililul Județean Timiș, actualul președinte al CJT și al filialei liberal,…

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…

- Razboiul dintre Alin Nica si Alfred Simonis continua in contextul in care la Bucuresti au loc negocieri PNL-PSD despre sustinerea comuna a lui Nicolae Robu la Primaria Timisoara si o lista comuna la Consiliul Local, in timp ce Alfred Simonis sa fie candidatul comun pentru fotoliul de sef CJ Timis si…