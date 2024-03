Stiri pe aceeasi tema

- A renascut USL. PSD și PNL s-au ințeles, la București, ca la Primaria Timișoara sa candideze liberalul Nicolae Robu, iar la Consiliul Județean (CJ) Timiș sa candideze social-democrat Alfred Simonis. Alin Nica, actualul șef al CJ Timiș, a fost sacrificat.

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat ca va face parte din alt proiect politic și va trece la Forța Dreptei, iar astfel va fi susținut de Alianța Dreapta Unita pentru un nou mandat de președinte al CJ Timiș. Decizia lui Alin Nica vine in contextul in care liderii PSD și PNL de la centru s-au…

