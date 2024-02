Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus la un aerodrom din […] The post Avion cumparat cu 36.000 de euro și transformat in casa de vacanța. Cum l-a transportat pe DN1 pana la Clinceni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .