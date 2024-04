Studiu: aerul din capitală, otrăvit de poluare Rezultatele unei monitorizari a calitatii aerului din Bucuresti sunt șocante. Aerul din capitala e otravit de poluare. Gaze de eșapament, rezultate din blocajele traficului rutier, prezent in cantitati ridicate in atmosfera, aduc riscuri maxime sanatații bucureștenilor, provocand grave afectiuni respiratorii. Valorile dioxidului de azot din capitala sunt de peste 5 ori mai mari fata de […] The post Studiu: aerul din capitala, otravit de poluare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

